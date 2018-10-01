Каменский: давайте считать, что в октябре «Сибирь» откроет новый сезон

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о выступлении «Сибири» в нынешнем сезоне. Подопечные Александра Андриевского прервали серию из 12 поражений, победив в Подольске «Витязь».



«Пока явно ниже ожиданий выступают «Сибирь» и московское «Динамо». Новосибирский клуб, по-моему, попал в пике во многом в плане психологии, потеряв уверенность в своих силах. Хорошо, что в последний день сентября «Сибирь» завершила серию из 12 поражений. Надеюсь, победу в Подольске Новосибирск воспримет как замену вратаря, после которой все тренеры просят игроков начать играть фактически новый матч, с нуля — и выиграть оставшийся отрезок.



Давайте считать, что с октября для «Сибири» откроется новый сезон — и вот как раз его клуб завершит в плюсе. Во всяком случае такой психологический ход должен помочь команде», — приводит слова Каменского Russia-Hockey.

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