Педан: в КХЛ всё более организованно, чем в Северной Америке

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан назвал отличия, которые заметил в подходе к работе в Северной Америке и России. Хоккеист выступал за океаном с 2010 года.



«Я бы сказал, здесь всё более организованно, чем в Северной Америке. Утром, например, автобус приезжает — все едут из одного места. Отдыхают все тоже в одном месте за день до игры. У всех одно меню. В Америке же ты больше сам по себе, у каждого свои предпочтения — где ужинать, где спать (дома обычно), сам приезжаешь на раскатку, сам уезжаешь. Это касается и АХЛ, и НХЛ. Если команда играет дома, то ребята приезжают на своих машинах, уезжают, кому во сколько удобно.



Западная демократия или российская дисциплина? Это всё индивидуально. Кому-то больше нравится по своей программе, кому-то — когда ему всё скажут. Я в обоих случаях чувствую себя свободно», — приводит слова Педана «Реальное время».

Билялетдинов в «Ак Барсе» ничего не решает. Или он лукавит? Тренер чемпионов делает вид, что не влияет на трансферы.