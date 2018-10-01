Оши: «Вашингтон» готов к тому, чтобы снова завоевать Кубок Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился ожиданиями от нового регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. По итогам прошлого сезона столичная команда впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.



«Мы готовы к тому, чтобы снова завоевать Кубок Стэнли. Я провёл один день с серебряной чашей и понял, какое это особенное событие, которое может быть у тебя только один раз в жизни. Впрочем, в наших силах сделать всё, чтобы этот успех повторить.



Мы ждём, когда перед первым домашним матчем «Вашингтона» под своды арены поднимут чемпионский баннер. Он будет постоянно напоминать команде о том, чего она добилась. Мы будем фокусироваться на том, чтобы завоевать новый Кубок Стэнли», — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.

Оши: «Питтсбург» уже трижды выигрывал кубок, пусть теперь подождут пару лет