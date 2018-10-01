Василевский: «Тампа» разбирала Овечкина, но у него радиоуправляемый бросок

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вспомнил перипетии серии с «Вашингтон Кэпиталз», которая прошла в рамках финала Восточной конференции в прошлом сезоне. «Молнии» уступили «столичным» со счётом 3-4.



«Серия весёлой была. Мы так хорошо играли первые две серии, каждый игрок выполнял тренерские установки, обе серии взяли со счётом 4-1, я даже удивился этому. С «Бостоном» я вообще думал, что будет семь матчей. Думал, если мы так и дальше будем играть, то у нас есть хорошие шансы. Но что-то пошло не так. Если у «Вашингтона» все звенья выстреливали, не только лидеры забивали, то «Тампе» этого не хватило. Не скажу, что мы плохо играли, но они были лучше.



Овечкина разбирали отдельно. Я и не первый раз играл против него, знаю, как он бросает – с любой точки и его бросок настолько радиоуправляемый. Знаете, как футболист бьёт по мячу, закручивая его, и тот в полёте меняет траекторию. Вот так и у Овечкина с шайбой. Он бросает в один угол, а шайба летит в другой. Причём если он находится далеко, то ловить тяжелее, шайба несколько раз в полёте меняет направление. Я не знаю, как он этому научился, но бросает так, что по 50-60 голов забивает за сезон», — цитирует Василевского «Спорт Бизнес Online».

Айзерман ушёл из «Тампы». При нём Кучеров и Василевский стали звёздами НХЛ Все в шоке.