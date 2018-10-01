Новиков: где в «Амуре» отдел кадров? Многие назначения не совсем понятны

Заслуженный тренер России Юрий Новиков раскритиковал идею о назначении Андрея Разина на пост главного тренера «Амура».

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«Нужно ли в «Амуре» менять Борщевского на Разина? Мне непонятно, на каком берегу в Хабаровске находится отдел кадров. Многие назначения не совсем понятны. И даже не в плане того, хороший тренер или плохой, а в том, что на нём замыкаются финансовые потоки. И то, как он ими распоряжается, говорит о его компетенции. На тренере ещё замыкаются политические вопросы.

Я не за и не против отставки. Но я всегда говорил, что в команде должна быть выстроена вертикаль, вершиной которой является главный тренер. Так было в «Спартаке», когда команда, не имевшая покровителей сверху, передавала свои традиции из поколения в поколение, и это происходило благодаря таким специалистам, как Николай Карпов. К тому же я считаю, что сейчас очень часто назначают тренеров, которым ещё самим надо учиться», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.