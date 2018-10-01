Василевский: хочется навалять кому-нибудь из вратарей НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал эпизод в одном из матчей с «Бостон Брюинз», в котором он едва не подрался с вратарём «медведей» Туукой Раском.

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«Я увидел, что Туука начал драться с нашим. А считается, что вратарь должен драться с вратарём, поэтому и поехал. Да, давно хочу с кем-то подраться, но особо возможности нет. Точнее, возможности-то можно найти, при большом желании.



Хочу ли я просто навалять кому-то из вратарей НХЛ? Немножко. Просто если тебя удалят до конца игры, ты подведёшь команду. Поэтому иногда хочется, но нельзя.



Наверное, можно позволить себе драку в начале сезона. Но меня судья тогда так и остановил, сказал, что если я хочу продолжить игру, то не стоит это делать. Пообещал удалить до конца игры обоих», — цитирует вратаря «Спорт Бизнес Online».