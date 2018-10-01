«Трактор» — «Динамо» М: Йонас Энлунд проведёт дебютный матч за хозяев

«Трактор» объявил состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 1 октября, и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Трактор»:

Судницин (Сухачёв);

Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Энлунд;

Рясенский — Бородкин, Ерофеев — Стоу — Кравцов;

Желдаков — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;

Хлыстов, Глинкин — Полыгалов — Лапенков, Шолохов.



В составе команды Германа Титова дебютирует нападающий Йонас Энлунд, который 30 сентября подписал контракт сроком на один сезон.



В настоящий момент «Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Германа Титова набрали 9 очков после 11 проведённых матчей.

Нападающий Йонас Энлунд подписал однолетний контракт с «Трактором»