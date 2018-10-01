«Трактор» объявил состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 1 октября, и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Трактор»:
Судницин (Сухачёв);
Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Энлунд;
Рясенский — Бородкин, Ерофеев — Стоу — Кравцов;
Желдаков — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;
Хлыстов, Глинкин — Полыгалов — Лапенков, Шолохов.
В составе команды Германа Титова дебютирует нападающий Йонас Энлунд, который 30 сентября подписал контракт сроком на один сезон.
В настоящий момент «Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Германа Титова набрали 9 очков после 11 проведённых матчей.
«Трактор» — «Динамо» М: Йонас Энлунд проведёт дебютный матч за хозяев