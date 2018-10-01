«Салават Юлаев» — ЦСКА: место в воротах гостей займёт Ларс Юханссон

«Салават Юлаев» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кугрышев;

Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Основин — Хартикайнен;

Коледов — Терещенко, Фёдоров — Хохряков — Бурдасов;

Шэн, Ляхов, Жарков — Кадейкин — Солодухин.



ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);

Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;

Марченко – Науменко, Слепышев – Андронов – Калинин;

Нестеров – Романов, Толчинский – Попов – Шалунов;

Чмыхов, Скотт – Светлаков – Телегин.

«Салават Юлаев» занимает пятое место на Востоке, ЦСКА располагается на второй строчке на Западе.