Нападающий Денис Мингалеев вернулся в систему «Автомобилиста» из «Нефтяника» в обмен на денежную компенсацию, сообщает страница екатеринбургского клуба во «ВКонтакте».



23-летний уроженец Екатеринбурга с 2011 года выступал в МХЛ за «Авто», с 2013 года начал привлекаться во взрослую команду. Сезон-2015/16 провёл в «Торосе», став лучшим бомбардиром ВХЛ, после чего вернулся в «Автомобилист».



Основную часть прошлого сезона выступал за «Горняк», набрав 21 (13+8) очко в 35 матчах. В КХЛ Денис отыграл 41 матч, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности «-3», из них 2 (1+1) балла он набрал в минувшем сезоне.



Помимо этого «Автомобилист» по обоюдному согласию расстался с игроками «молодёжки» — Ильёй Житниковым и Марком Петровым. Владислав Леонтьев обменян в тольяттинскую «Ладью» (МХЛ) на денежную компенсацию.

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