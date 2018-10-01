Кросби: на вбрасывании держу в голове очень многое, в том числе свою усталость

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о своих секретах игры на вбрасывании.



«Держать в голове приходится очень многое, особенно если вбрасывание предстоит возле своих ворот или в атакующей зоне. Во-первых, что за игрок тебе противостоит? Правша он или левша? В какой ситуации твоя команда: в большинстве, меньшинстве или равных составах? Сколько времени осталось до конца этого отрезка? Если вбрасывание предстоит после проброса, уставший ты или нет? Можем ли мы провернуть какую-то конкретную и несложную комбинацию, которая позволит нам быстро смениться, или ради этого всем придётся ещё поработать?



Много о чём приходится думать. И, конечно, нужно быть уверенным, что твои партнёры в курсе происходящего, потому что очень часто именно твои крайние, которые в это время сдерживают крайних соперника, помогут тебе выиграть вбрасывание. Но поскольку мы делаем это так часто, то все эти факторы прокручиваются в голове на автомате за пару секунд», — цитирует Кросби официальный сайт лиги.