Губернатор: не буду негативно говорить о Юрзинове, но ошибки были допущены

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал неудачное выступление «Сибири» на старте сезона-2018/2019. Вчера, 30 сентября, клуб одержал первую победу в сезоне.



«Я к этой победе отношусь с настороженным оптимизмом. Надеюсь, что это перелом. Что помогло? Конечно, определённые решения, которые помогли изменить психологический настрой, изменить систему подготовки, в том числе решение по смене главного тренера команды.

Не буду абсолютно негативно высказываться в адрес ушедшего Владимира Владимировича Юрзинова, потому что его приход в прошлом сезоне был достаточно результативным, и мы помним, что он смог изменить игру команды, которая началась не очень удачно в сезоне-2017/18. Но при подготовке команды в новом составе к новому сезону, очевидно, какие-то ошибки были допущены. Конечно, в этой ситуации, особенно на фоне серии проигрышей, решение необходимо было принять. Было принято решение о смене тренера. Надеюсь, это поможет команде в дальнейшем нормально играть», — цитирует игрока VN.ru.