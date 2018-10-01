Скотт Хартнелл объявил о завершении карьеры

Известный нападающий Скотт Хартнелл завершил игровую карьеру, об этом хоккеист сообщил в своём «твиттере». 36-летний хоккеист летом не сумел найти себе работу на рынке свободных агентов.



«Каждый парень из небольших городов Канады мечтает провести матч в НХЛ. Мне повезло отыграть 1249 таких встреч. Огромное спасибо „Нэшвиллу“ (дважды), „Филадельфии“ и „Коламбусу“. Вы — команды топ-уровня, для меня было большой честью играть в ваших городах! 17 лет в НХЛ были лучшей работой, которую можно придумать. Игры, фанаты, переезды, гостиницы, еда, разминка игрой в футбол — я всегда буду помнить это и скучать», — написал Хартнелл.



В 1249 матчах в Национальной хоккейной лиге Хартнелл записал на свой счёт 707 (327+380) очков.