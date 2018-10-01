«Торонто» выставил на драфт отказов Макиленни, Пикара и Кэррика

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт отказов вратарей Кёртиса Макиленни и Келвина Пикара, а также защитника Коннора Кэррика, информирует официальный сайт канадской команды.



35-летний Макиленни в прошлом сезоне принял участие в 18 матчах за основную команду «Торонто», одержав 11 побед при коэффициенте надёжности 2,14 и 93,4% отражённых бросков.



26-летний Пикар в регулярном чемпионате—2017/18 сыграл только одну встречу за основную команду, пропустив четыре гола после 28 бросков. Ранее Пикар три сезона защищал цвета «Колорадо Эвеланш», конкурируя с Семёном Варламовым.



24-летний Кэррик в прошлом сезоне провёл 47 матчей за «Торонто», набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности "+5".