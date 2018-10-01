Московское «Динамо» уступило «Трактору», потерпев четвёртое поражение подряд

Челябинский «Трактор» на домашнем льду одержал победу над московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Владимира Воробьёва завершили выездную серию, потерпев четыре поражения подряд. Команда Германа Титова выиграла второй матч кряду, ранее руководство сообщило, что в случае очередных неудач может уволить Титова.



Матч продолжался без заброшенных шайб 48 минут, счёт сумел открыть нападающий челябинского клуба Александер Бергстрём. Сухую встречу записал в свой актив голкипер Александр Судницин.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги/

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19