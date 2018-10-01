ЦСКА одолел «Салават Юлаев», продлив победную серию

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение в матче с московским ЦСКА, встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина продолжили удачную серию, победа стала шестой подряд.



В первом периоде ЦСКА сумел обеспечить преимущество в две шайбы: точные броски на свой счёт записали Грег Скотт и Максим Шалунов. В третьем периоде Антон Бурдасов сумел сократить отставание «Салавата», а за три сотых секунды до конца основного времени уфимцы сумели забить второй гол, но судьи отменили его из-за движения ногой.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19