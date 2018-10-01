Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

ЦСКА одолел «Салават Юлаев», продлив победную серию

ЦСКА одолел «Салават Юлаев», продлив победную серию
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение в матче с московским ЦСКА, встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина продолжили удачную серию, победа стала шестой подряд.

В первом периоде ЦСКА сумел обеспечить преимущество в две шайбы: точные броски на свой счёт записали Грег Скотт и Максим Шалунов. В третьем периоде Антон Бурдасов сумел сократить отставание «Салавата», а за три сотых секунды до конца основного времени уфимцы сумели забить второй гол, но судьи отменили его из-за движения ногой.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2018, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 2
0:2, 0:0, 1:0
ЦСКА
Москва
0:1 – Скотт (Григоренко, Капризов) – 10:25 (5x4), 0:2 – Шалунов (Попов, Толчинский) – 13:59 (5x5), 1:2 – Бурдасов (Хартикайнен, Умарк) – 51:39 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент