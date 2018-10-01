И. Никитин: у «Салавата» много секретного оружия — Бурдасов, Умарк, Хартикайнен

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1).



«Я думаю, что мы хорошую игру сыграли, концовку смазали необязательным удалением, против хорошей команды это, конечно, опасно, они сразу зацепились. Ребята здорово отработали и отыграли, хоккей понравился болельщикам. Почему не удалось накрыть бросок Бурдасова? Конечно, разбирали его игру, прекрасно знаем Антона.



У «Салавата» много секретного оружия, там и Умарк, и Хартикайнен, и Ларсен, и на пятаке Кемппайнен работает, поэтому достаточно не просто, перекрываешь одного – открывается другой», — передает слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Когда лом ЦСКА сильнее кисти «Салавата». Это вредно для всей КХЛ Но Бурдасов свою шайбу всё равно забил.