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Коледов — о незасчитанном голе: моё мнение, там не было движения коньком

Коледов — о незасчитанном голе: моё мнение, там не было движения коньком
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился эмоциями от игры с ЦСКА (1:2).

«Хорошая игра, хороший соперник, проиграли из-за своих ошибок. Надо начинать матч с первых минут. Пока вкатывались, получили два гола в свои ворота. Почему не могли так долго забить гол? Были моменты, надо их реализовывать просто. Так все старались, все хотели, но не получилось что-то. Момент с заброшенной шайбой только мельком видел. Моё мнение, что там не было движения коньком.

С чем связаны два поражения подряд? Не надо на этом зацикливаться. С «Витязем» была четвёртая игра выездной серии. ЦСКА — хороший соперник. Играли неплохо, а победы скоро придут. Поможет ли трехдневная пауза перед следующим матчем домашней серии? Посмотрим, увидим» — передаёт слова Коледова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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