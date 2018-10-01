Коледов — о незасчитанном голе: моё мнение, там не было движения коньком

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился эмоциями от игры с ЦСКА (1:2).



«Хорошая игра, хороший соперник, проиграли из-за своих ошибок. Надо начинать матч с первых минут. Пока вкатывались, получили два гола в свои ворота. Почему не могли так долго забить гол? Были моменты, надо их реализовывать просто. Так все старались, все хотели, но не получилось что-то. Момент с заброшенной шайбой только мельком видел. Моё мнение, что там не было движения коньком.



С чем связаны два поражения подряд? Не надо на этом зацикливаться. С «Витязем» была четвёртая игра выездной серии. ЦСКА — хороший соперник. Играли неплохо, а победы скоро придут. Поможет ли трехдневная пауза перед следующим матчем домашней серии? Посмотрим, увидим» — передаёт слова Коледова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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