Кадейкин: все травмы необязательные и обидные, но сейчас всё хорошо

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (1:2).



«Проиграли. Самое главное, нам не удалось заработать два очка. Игра сложилась так, как мы и ожидали. Была вязкая игра, много борьбы, высокие скорости, высокое давление. Не сказать, что мы не были готовы, просто какие-то голы в первом периоде залетели. Тяжело было перебарывать игру дальше, но всё равно мы попытались. Где-то удача от нас отвернулась на последних секундах, чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счёт.



Четырёхдневная пауза? Мы готовимся к каждому последующему матчу. Следующая игра начинается со счёта 0:0, другой соперник, другая подготовка. Сезон длинный, тут предыдущие игры сразу надо отбрасывать и готовиться к следующей. Если так зацикливаться на каком-то матче, каких-то сериях или поражениях, то в последующем это скажется не лучшим образом.



Как себя чувствую после обидной травмы? В принципе, нормально, ничего страшного. Все травмы необязательные и обидные. Не сказал бы, что она стала обиднее из-за того, что я хорошо начал сезон. Самое главное, сейчас всё хорошо, я играю», — цитирует Кадейкина официальная страница клуба в «ВКонтакте».

Когда лом ЦСКА сильнее кисти «Салавата». Это вредно для всей КХЛ Но Бурдасов свою шайбу всё равно забил.