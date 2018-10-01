Таварес: мне не нужно, чтобы решение о переходе в «Торонто» кто-то визировал

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес рассказал о мотивах перехода в «Торонто Мэйпл Лифс».



«Мне не нужно, чтобы правильность моего решения кто-то визировал. Я его принял сам, оно мое. Я в него верил и чувствовал его правильность. Понятно, все и без меня знали о хороших тенденциях в „Торонто“. Но нам предстоит еще долгий путь. В том числе и мне, потому что я до Кубка еще не добирался. Я только однажды в карьере играл во втором раунде, а „Мэйпл Лифс“ в последние пару лет играли в первом.

Меня называют спасителем? Слышал это клише, но подобные вещи просто находятся вне зоны моего контроля. Мне надо беспокоиться только о своих ежедневных делах. Хотя понимаю, что разговоры неизбежны, потому что людям это интересно. Но они просто любят команду и желают ей успеха. Знаете, я каждый год хотел и хочу выиграть Кубок Стэнли. Это приключение, это процесс, и мне хочется доделать его до конца. Но все, что могу, — это каждый день работать максимально усердно, быть сфокусированным, настроенным, быть лучшей версией себя", — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.