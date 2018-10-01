Мэттьюс: НХЛ закрутила гайки в правилах, мухлевать на вбрасываниях стало сложнее

Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал, что с введением новых правил в лиге ему стало сложнее хитрить во время вбрасываний.



«Как правило, я играю с Уильямом Нюландером, и мы становимся каждый на свою сильную сторону, что, конечно, помогает. Перед прошлым сезоном лига немного закрутила гайки в правилах, мухлевать стало сложнее. Хотя ребята, становясь на точку, все равно ищут любое преимущество», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В сезоне-2017/18 Мэттьюс провёл 62 матча в «регулярке» и записал на свой счёт 63 (34+29) очка при показателе полезности «+25».



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19