Вайсфельд: «Авангард» — недешёвая команда, но их игровой стиль вызывает опасения

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением об успешной игре «Авангарда», который идёт на второй строчке Восточной конференции.



«Начнём с того, что «Авангард» всегда был серьёзной организацией с большими возможностями. Там недешёвая команда. Второй момент – у омичей опытный тренер, который много чего выигрывал, правда, не в нашей лиге. На самом деле «Авангард» играет хорошо.



Другой вопрос – энергозатратный стиль, в котором действуют «ястребы», это вызывает у меня опасения. Неизвестно, сможет ли «Авангард» выступать в таком ключе на протяжении всего сезона, лично я сомневаюсь. Если омичи будут играть так же в течение всей «регулярки», я сниму шляпу», — сказал Вайсфельд в эфире телеканала «Матч ТВ».