«Монреаль» обменял Рината Валиева в «Калгари»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз» провели масштабный обмен. В «Канадиенс» отправился защитник Бретт Кулак, в стан «огоньков» перешли защитники Ринат Валиев и Мэтт Тармина. Напомним, ранее «Монреаль» выставил Валиева на драфт отказов.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 24-летний Кулак принял участие в 71 встрече, записав на свой счёт 8 (2+6) баллов при показателе полезности "-2" и 27 минутах штрафного времени.



Валиев за основную команду «Монреаля» в сезоне-2017/18 сыграл два матча, не отметившись результативными баллами. Напомним, права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге принадлежат казанскому «Ак Барсу».



31-летний Таормина последний матч в НХЛ провёл в сезоне-2015/16.