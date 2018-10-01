Вратарь «Чикаго» Кроуфорд принял участие в тренировке впервые за 9 месяцев

Вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд впервые за девять месяцев принял участие в полноценной тренировке с командой, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Хоккеист длительное время залечивал повреждение, но характер его неизвестен. Клуб и хоккеист отказываются давать любые комментарии.



33-летний вратарь провёл 27 матчей в прошлом сезоне, пропуская 2,27 шайбы за игру и имея 92,9% отражённых бросков. Кроуфорд пропустил последние 47 игр «регулярки» начиная с 27 декабря 2017 года из-за травмы верхней части тела.



«Блэкхоукс» без Кроуфорда не сумел сыграть в Кубке Стэнли впервые с 2008 года.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19