Марьямяки: три шайбы в большинстве — «Йокерит» может быть довольным

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (4:2).



«Начало игры для нас было не лучшим. Не знаю, случилось ли это потому, что у нас было несколько выходных, а «Сочи» играл в субботу. Возможно, сегодня они быстрее почувствовали ритм игры. Было важно забить первыми, и вообще, наше большинство сегодня было хорошим. В целом, сегодня наши спецбригады были лучше. Три шайбы в большинстве – мы действительно можем быть довольны этим.



Второй период был решающим. У нас не получались вторые периоды в трех последних играх. Может быть, сегодня «Сочи» немного устал и у нас было небольшое преимущество. Нам также повезло, когда соперник взял челлендж и в большинстве мы смогли забить третий гол. Мы не хотели просто защищаться в третьем периоде, но получилось так, как получилось. «Сочи» забил заслуженный гол. После этого мы хорошо оборонялись. В общем, может быть, мы были немного удачливее сегодня вечером и должны быть довольны победой», — цитирует тренера официальный сайт «Сочи».

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