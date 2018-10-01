Вайсфельд: философия Германа Титова вызывает у меня большие сомнения

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением о работе Германа Титова и прокомментировал игру Линуса Умарка.



«У Германа Титова принципиально другие взгляды на построение игры. Если честно, его философия вызывает у меня большие сомнения. Откровенно говоря, нынешние результаты «Трактора» не являются для меня чем-то удивительным.



То, что Умарка хватит на весь сезон, я не сомневаюсь. Мы убедились в этом на примере предыдущих сезонов, в том числе в плей-офф. Швед держал высокий уровень во всех соревнованиях: и в «регулярке», и в плей-офф. Мне кажется, за него опасаться не стоит. Главное, чтобы травм не было, — сказал Вайсфельд в эфире телеканала «Матч ТВ».