Юный хоккеист сделал «птицу», повторив празднование Кузнецова

Хоккеист одной из детских команд «Вашингтон Кэпиталз» отметился заброшенной шайбой во время матча, после чего показал «птицу» — празднование гола, которое в хоккее закрепилось за российским нападающим Евгением Кузнецовым.

Посмотреть видео празднования заброшенной шайбы можно также на официальном канале Национальной хоккейной лиги в YouTube.



Евгений Кузнецов впервые показал «птицу» на Кубке мира—2016, после гола в ворота сборной молодых звёзд Северной Америки. Россиянин сообщил, что подсмотрел подобное празднование в компьютерном футбольном симуляторе.



Напомним, в 2018 году Кузнецов стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).