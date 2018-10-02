Кравцов: «Динамо» выходило злым, «Трактору» надо было сыграть попроще

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:0).

«Играли попроще, потому что понимали: соперник на выезде мало очков взял. «Динамо» выходило злым. Надо было попроще сыграть в зоне обороны, где-то шайбу откинуть, где-то подержать в их зоне. Слава богу, забили гол в большинстве. Большинство сработало. И победили «Динамо» 1:0.



Не удалось забить в пустые ворота? В первом эпизоде шайба была на лету. Во втором эпизоде вообще шайбу не видел», — сказал Кравцов в эфире клубного телевидения.

Челябинский «Трактор» на домашнем льду одержал победу над московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Владимира Воробьёва завершили выездную серию, потерпев четыре поражения подряд. Команда Германа Титова выиграла второй матч кряду, ранее руководство сообщило, что в случае очередных неудач может уволить Титова.