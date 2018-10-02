«Берн» — «Нью-Джерси» — 2:3 ОТ. Видеообзор матча в рамках NHL Global Series

В рамках предсезонной подготовки «Нью-Джерси» отправился в Швейцарию, где провёл выставочный матч с «Берном» в рамках NHL Global Series. Игра прошла на PostFinanceArena, которая вмещает 17 тыс. зрителей, и завершилась победой клуба НХЛ со счётом 3:2 ОТ. Автором победной шайбы стал Тейлор Холл.

Берн – Нью-Джерси – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

0:1 – Грин (Вуд, 6);

1:1 – Мозер (Аркобелло, 21);

1:2 – Лавджой (Заха, 33);

2:2 – Аркобелло (Андерссон, 58);

2:3 – Холл (64).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 4 октября по московскому времени матчем между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс».