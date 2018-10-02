Имена игроков «Вашингтона» нанесли на Кубок Стэнли

Имена игроков, тренеров и менеджеров «Вашингтон Кэпиталз», выигравшего в минувшем сезоне Кубок Стэнли, были нанесены на трофей. В решающей серии турнира столичная команда обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

По правилам НХЛ, чтобы имя игрока оказалось на кубке, он должен сыграть за команду по меньшей мере 41 матч в регулярном чемпионате или хотя бы одну игру в финальной серии плей-офф.

В то же время команды могут ходатайствовать о нанесении имён игроков, которые не подпадают под эти критерии. Имена защитника Якуба Ержабека, форвардов Нэтана Уокера, Трэвиса Бойда и Шейна Герсича, выходивших на лёд в плей-офф, на трофей нанесены не были.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».