NHL.com: Далин – главный претендент на «Колдер Трофи», Свечников — в топ-3

Авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги попытались предсказать, кто выиграет «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку – по итогам регулярного чемпионата-2018/19. 18 экспертов называли по пять кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.



Лидером стал первый номер драфта-2018 защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, набравший 77 очков (восемь первых мест).



В тройку также вошли ещё один представитель Швеции Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс», 67 очков, семь первых мест) и форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (32 очка, одно первое место).



В топ-5 также вошли форвард «Баффало» Кейси Миттельштадт (20 очков, два первых места) и защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен (17 очков, одно первое место).



Всего в списках были упомянуты 17 игроков, из россиян – только Свечников.

Когда обменяют Панарина. Интриги сезона НХЛ Ждать осталось недолго.