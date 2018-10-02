Крикунов возглавит «Динамо», Николишин покинет команду

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером московского «Динамо» станет Владимир Крикунов. Официально о назначении 68-летнего специалиста, с которым москвичи выигрывали чемпионат России в 2005 году, будет объявлено сегодня, 2 октября.

Одним из помощников Крикунова станет Анатолий Антипов, который ранее возглавлял МХК «Динамо», а с динамовским фарм-клубом выигрывал Братину. Также в тренерском штабе бело-голубых останется экс-главный тренер москвичей Владимир Воробьёв. Отвечавший ранее за работу с нападающими Андрей Николишин, по нашей информации, покинет «Динамо».

Владимир Крикунов уже возглавлял московское «Динамо» на протяжении четырёх сезонов (2004-2008). В первый же сезон своей работы опытный тренер привёл бело-голубых к чемпионству. В финале Суперлиги «Динамо» взяло верх над «Ладой» (3-0). Под руководством специалиста бело-голубые провели 215 игр и одержали 114 побед. Последним местом работы Крикунова был екатеринбургский «Автомобилист».

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