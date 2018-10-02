Форвард «Сан-Хосе» Торнтон начнёт сезон без бороды, её помог сбрить Бёрнс

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон начнёт новый сезон Национальной хоккейной лиги без бороды, которую носил в течение продолжительного времени. Избавиться от бороды ему помог партнёр по команде Брент Бёрнс.

«Моложе, быстрее, сильнее, легче! Какое начало сезона», – написал в «Твиттере» форвард «Шаркс» Эвандер Кэйн, приложив фото Торнтона с обновлённым имиджем.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Эвандера Кейна.

«Конец эры… и начало чего-то особенного! Пусть она отрастает заново», – написал Бёрнс.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Брента Бёрнса.