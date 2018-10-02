Бродо: сегодня хоккеисты готовы играть в НХЛ в совсем юном возрасте, они машины

Вице-президент по коммерческому развитию «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо прокомментировал тенденцию к омоложению Национальной хоккейной лиги.

«Вы можете всячески сопротивляться этой тенденции, но развитие хоккея идёт в этом направлении. Сегодня хоккеисты готовы играть в НХЛ в совсем юном возрасте. Порой мне кажется, что они машины. Я не знаю, получают ли они удовольствие от хоккея, но их техника и скорость производят на меня огромное впечатление. НХЛ сейчас находится в отличной форме. Смотреть такой хоккей очень интересно, игра развивается, в том числе благодаря молодёжи.

Я всегда буду защищать ветеранов, они нужны командам, чтобы добиться успеха. Но молодые игроки умеют кататься, бросать, играть в пас. Когда-то хоккеисты в таком возрасте проводили на льду в лучшем случае по три минуты за матч. Сейчас этого уже нет. У команды возникнут проблемы, если она решит вернуться к такой практике, — её лидеры очень быстро устанут», — цитирует Бродо официальный сайт НХЛ.