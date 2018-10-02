NHL.com: Хеллебайк – главный претендент на «Везина Трофи», Василевский – 2-й

Авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги попытались предсказать, кто выиграет «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю – по итогам регулярного чемпионата-2018/19. 18 экспертов называли по пять кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

Лидером стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), набравший 55 очков (пять первых мест). В тройку также вошли Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 53 очка, семь первых мест) и Мартин Джонс («Сан-Хосе Шаркс», 30 очков, два первых места).



В топ-5 нашлось место и Сергею Бобровскому из «Коламбус Блю Джекетс» (28 очков, три первых места) и Брэйдену Холтби из «Вашингтон Кэпиталз» (18 очков). Шестым стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри (17 очков), а седьмым – Джонатан Куик из «Лос-Анджелес Кингз» (14 очков, одно первое место).