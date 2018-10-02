С. Захарчук: Высшая лига — это не что-то плохое, здесь тоже надо думать

Защитник ЦСК ВВС Степан Захарчук объяснил, почему принял контрактное предложение клуба Высшей хоккейной лиги.

«Я в Самаре начинал играть в хоккей, у меня и родители в Самаре, и жена самарская, мы здесь обустроились, в отпуске всегда здесь живём. Были предложения от других команд Высшей лиги, но я сказал руководству ЦСК ВВС, что если не получится на данном этапе подписать контракт в КХЛ, то я останусь здесь. Это родная команда, причём в этом году хорошая команда, хороший тренер, поэтому я и остался.

Во-первых, надо держать себя в форме. Во-вторых, Высшая лига – это не что-то плохое, здесь ребята бегают, бьются. Я не сказал бы, что здесь всё совсем легко и просто. Здесь тоже надо и думать, и бегать, держать себя в форме. Поэтому… Надо играть, а там будет видно.

Предлагали ли быть капитаном? Предлагали, я был не против. Но, понимаете, я не знаю, как надолго я здесь. Решили оставить как есть, а я в роли ассистента капитану помогаю. Ребята молодые, я думаю, что они прислушиваются к моим советам, всё-таки, как-никак, я поиграл. Мы стараемся слушать тренера, выполнять то, что он требует», — цитирует Захарчука официальный сайт ВХЛ.