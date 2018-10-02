«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил состав команды на начало сезона

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём официальном сайте объявил состав команды на начало регулярного чемпионата.

Вратари (2): Хенрик Лундквист и Александр Георгиев;

Защитники (8): Фредрик Клаессон, Энтони ДиАнджело, Адам Маккуэйд, Нил Пионк, Кевин Шаттенкирк, Брэди Шей, Брендан Смит и Марк Стаал;

Нападающие (13): Павел Бучневич, Филип Хытил, Йеспер Фаст, Кевин Хэйз, Бретт Хауден, Крис Крайдер, Винни Леттьери, Коди Маклеод, Владислав Наместников, Райан Спунер, Джимми Веси, Мика Зибанеджад, Матс Цуккарелло.

Кроме этого, в списке травмированных находятся форварды Мэтт Белески (плечо), Брэндон Кроули (характер травмы не известен) и Бу Нивз (сотрясение).

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 4 октября мск матчем между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс».