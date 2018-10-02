NHL.com: Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи», Овечкин не вошёл в топ-5

Авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги попытались предсказать, кто выиграет «ХартТрофи» – приз самому ценному игроку– по итогам регулярного чемпионата-2018/19. 18 экспертов называли по пять кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

Лидером стал Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», набравший 52 очка (шесть первых мест). В тройку также вошли капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (42 очка, два первых места) и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес (30 очков, три первых места).

Четвёртым стал ещё один представитель «Лифс» Остон Мэттьюс с 21 очком (два первых места). Пятое место разделили форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (по 19 очков и одному первому месту).

Первые места также получили ставший седьмым капитан «Тампы» Стивен Стэмкос (16 очков, два первых места) и занявший восьмое место защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (15 очков, одно первое место).

Всего были упомянуты 20 игроков, в том числе ещё два россиянина. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») набрал четыре очка, а Евгений Малкин («Питтсбург») – два. Действующий обладатель приза Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз») также набрал два очка.

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