Московское «Динамо» объявило тренерский штаб Владимира Крикунова

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов сегодня, 2 октября, официально назначен на пост главного тренера московского «Динамо», информирует официальный сайт клуба.

При этом бывший наставник клуба Владимир Воробьёв, а также его помощники Олег Ореховский, Александр Степанов и Виталий Еремеев также войдут в новый тренерский штаб. «Динамо» покидает только Андрей Николишин. Все изменения в тренерском штабе одобрены советом директоров ХК «Динамо».

Владимир Крикунов уже возглавлял московское «Динамо» на протяжении четырёх сезонов (2004-2008). В первый же сезон своей работы опытный тренер привёл бело-голубых к чемпионству. В финале суперлиги «Динамо» взяло верх над «Ладой» (3-0). Под руководством специалиста бело-голубые провели 215 игр и одержали 114 побед. Последним местом работы Крикунова был екатеринбургский «Автомобилист».