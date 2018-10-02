Как стало известно «Чемпионату», «Адмирал» подписал контракт с нападающим Артёмом Севанькаевым.

24-летний Севанькаев начал нынешний сезон в ВХЛ в составе «Сокола». В четырёх матчах регулярного чемпионата уроженец Челябинска не сумел набрать очков.

Воспитанник челябинского «Трактора» уже имеет небольшой опыт выступлений на уровне Континентальной хоккейной лиги. В сезоне-2016/17 Артём забросил 2 шайбы в 9 играх «регулярки» за родной клуб при показателе полезности «-1» и 2 минутах штрафного времени.

Подопечные Сергея Светлова занимают 11-е место в Восточной конференции, имея на своём счету 8 очков после 12 проведённых матчей. Приморский клуб готовится к домашней серии, которая стартует завтра, 3 октября.