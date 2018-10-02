Кожевников: с Крикуновым у «Динамо» всё будет нормально, он умеет работать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Владимира Крикунова главным тренером московского «Динамо».



«Я думаю, что в «Динамо» приходит заслуженный человек, который умеет работать. В «Автомобилисте» Крикунов показал, что умеет работать с любой командой. Это опытнейший тренер.



Что ему нужно будет сделать в первую очередь в команде? В «Динамо» надо подтянуть игру, наладить действия в обороне и разобраться со звеньями. Нужно найти сочетания, в которых игроки будут друг друга дополнять, а то у них иногда какой-то разнобой происходит. Я думаю, что с таким тренером там всё будет нормально.



Не станет ли ударом для Воробьёва переход в помощники к Крикунову? Я так не думаю, ведь он всё-таки остаётся в структуре клуба, его не выгоняют», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Знарок? Скудра? Крикунов! «Динамо» над всеми посмеялось Очень странный выбор.