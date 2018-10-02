Мюллер: Хишир — лицо швейцарского хоккея, его заслуженно встречают овациями

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Мирко Мюллер прокомментировал восторженный приём, который получает в Швейцарии его партнёр по команде нападающий Нико Хишир. Во время товарищеского матча с «Берном» в рамках предсезонного турне трибуны, услышав имя Хишира, устроили хоккеисту настоящую овацию.



«Очевидно, что Нико сейчас — лицо швейцарского хоккея. После матча с „Берном“ он, уверен, стал ещё популярнее в Швейцарии. Но это очень скромный парень, про которого нельзя сказать ничего плохого. Так что эти овации были заслуженными», — приводит слова Мюллера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В прошлом сезоне Хишир набрал 52 (20+32) очка в 82 играх регулярного чемпионата, добавив один гол в пяти матчах плей-офф.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19