Защитник «Йокерита» Лёв дисквалифицирован на один матч

Защитник финского «Йокерита» Виктор Лёв получил дисквалификацию на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист был наказан за эпизод, произошедший в матче с хоккейным клубом «Сочи» (4:2).



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Йокерита» Виктора Лёва по п. 1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано в решении спортивно-дисциплинарного комитета.

Посмотреть видео нарушения Лёва также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19