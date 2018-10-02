Хара: я не смогу играть ещё 10 лет, но не готов ставить всё на этот сезон

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился мнением о перспективах выступления в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. 41-летний хоккеист отметил, что не уверен в завершении карьеры в 2019 году.



«Я понимаю, что не смогу играть ещё 10 лет. Это понятно. Но с другой стороны, я не готов поставить всё на этот сезон. Я хочу играть дальше и не хочу, чтобы такие мысли сидели у меня в голове. Что через год я заканчиваю. Я хочу получать удовольствие. Когда мы поднимемся достаточно высоко в турнирной таблице, поймём, что у нас есть шанс, тогда всё и начнётся. Тогда будем думать об этом», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19