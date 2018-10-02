Шведский журналист: Кузнецов — гений хоккея, но пора стать ведущим игроком клуба

Шведский журналист Манс Карлссон поделился ожиданиями от игры российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в грядущем сезоне Национальной хоккейной лиги.



«Евгений Кузнецов уже сменил Никласа Бекстрёма на вершине иерархии центральных нападающих „Вашингтона“. Он должен продолжать играть вместе с Овечкиным как в большинстве, так и в равных составах. Кузнецов — настоящий гений игры, что доказали его 83 очка в регулярном чемпионате, и 32 — в плей-офф. Он никогда не был в лучшей игровой форме, чем сейчас, ему пора становиться ведущим нападающим „Вашингтона“. Роль, к которой он движется уже долгое время», — приводит слова журналиста издание Hockey Sverige.



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19