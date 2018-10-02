Александр Макаров подписал пробный контракт с «Северсталью»

Череповецкая «Северсталь» подписала пробный контракт с защитником Александром Макаровым, информирует официальный сайт клуба. По условиям заключённого соглашения, защитник имеет право принять участие в трёх официальных матчах команды.



Макаров недавно покинул новосибирскую «Сибирь», контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе клуба. В этом сезоне 28-летний Макаров принял участие в одном матче новосибирской команды, сыграв 34 секунды с рижским «Динамо» и заработав показатель полезности «-1». Состав «Сибири» Макаров пополнил в минувшем сезоне, перейдя из «Югры».



Ранее игрок также защищал цвета нижегородского «Торпедо», подмосковного «Витязя», новокузнецкого «Металлурга» и ханты-мансийской «Югры».