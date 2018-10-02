Хартли: «Авангарду» не нравится приспосабливаться, пусть это делает соперник

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча с «Витязем». Встреча состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Витязь» — рабочая команда, которая здорово прессингует соперника на своей маленькой площадке. Лёд здесь практически такого же размера, как в Северной Америке, и это немного изменит нашу игру сегодня. И тем не менее «Авангард» должен действовать по своему плану, это очень важно. Нам не нравится приспосабливаться к сопернику, пусть противник подстраивается под нас.



Команда в хорошей форме, мы посмотрели видео, разобрали, в чём нужно улучшить свою игру. Я полностью доверяю своим игрокам и жду стартового вбрасывания», — рассказал Хартли в интервью клубному телевидению.

«Авангард» и СКА продолжат погоню за лидером. Интриги дня КХЛ В это же время команды Квартальнова и Назарова зарубятся в Ярославле.