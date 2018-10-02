Попов: надеюсь, тренеры «Ак Барса» включат меня в состав на выездную серию

Нападающий казанского «Ак Барса» Андрей Попов рассказал о своём восстановлении после травмы.

«Всё хорошо, ничего не беспокоит. Полностью готов к работе.



Как оценю свою форму после трёх матчей в ВХЛ? Полностью о нынешней форме можно будет судить только после нескольких матчей в КХЛ – на этом уровне, на этих скоростях. В принципе играли достаточно неплохо, всё получалось, выиграли все три матча. Партнёры в „Барсе“ — хорошие ребята, техничные, быстрые. Результат говорит сам за себя – 8 побед в 9 матчах на старте сезона. Молодцы.



Включат ли меня в состав на выездную серию? Да, надеюсь на это», — приводит слова Попова официальный сайт казанского клуба.



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