Деарне: у «Авангарда» 11 побед в 12 играх, соперники настраиваются по максимуму

Нападающий «Авангарда» Давид Деарне поделился ожиданиями от матча с подмосковным «Витязем» и рассказал, что команда старается не думать о победной серии. Встреча состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Каждая игра сейчас для „Авангарда“ складывается непросто. У нас 11 побед и одно поражение, и каждый следующий соперник настраивается на нас по максимуму. К тому же мы играем на выезде, будет тяжёлый матч, но мы выдали хороший старт и надеемся показать наш лучший хоккей.



Что касается победной серии, то мы стараемся о ней не думать. Фокусируемся на следующем матче, на следующей своей смене», — рассказал нападающий в интервью клубному телевидению «Авангарда».

«Авангард» и СКА продолжат погоню за лидером. Интриги дня КХЛ В это же время команды Квартальнова и Назарова зарубятся в Ярославле.