Крикунов: «Динамо» может потребоваться усиление, баллонов никаких не будет

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями после назначения.



«Вживую не видел ни одной игры «Динамо», всего два-три матча видел в сезоне. Больше смотрел за «Витязем». Я не готовил команду к сезону? Сейчас идёт чемпионат, не будет никаких баллонов, потому что людям выспаться некогда. В первую очередь посмотрю состав, два игрока у нас на просмотре, завтра дадим им сыграть. По составу команда не хуже других, кроме олигархов. Есть как опытные, так и молодые игроки. Разберусь с тактикой, особенно с игрой в меньшинстве. Возможно, потребуется усиление.



Тренерский штаб? Сейчас не надо делать революций, эти ребята знают состав, нет времени для больших перемен, поэтому решили оставить так. Воробьёв нормально всё воспринял. В прошлом году, когда мой «Автомобилист» обыграл «Динамо», он так переживал, снимут его или нет. А я ему сказал: «Чего ты переживаешь? Это нормальная ситуация. Тебя всё равно снимут, такая работа».



Бойд? Мне не жалко, что он ушёл. Объясню почему. Он играл за счёт Боченски и Доуса, они делали одно и то же, это проходило. Всю игру там делает Боченски, он ведёт игру, поэтому у Бойда всё хорошо. Шипачёв и Кагарлицкий? Пока Тарасов будет играть с ними в одном звене», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Знарок? Скудра? Крикунов! «Динамо» над всеми посмеялось Очень странный выбор.