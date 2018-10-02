Шанцев: «Динамо» разговаривало со Знарком, но по раскладам подошёл Крикунов

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев рассказал, почему на должность главного тренера был выбран Владимир Крикунов.



«Мы изучали, кто в непростой ситуации может помочь нам наладить командную игру, особенно игру в меньшинстве, потому что с большинством всё неплохо. С первого меньшинства начинаем пропускать. Меньшинство – это отлаженнный механизм в защите, каждый должен знать свой манёвр, это работа тренера. Поэтому по всем нашим раскладам и проведённому анализу пришли к кандидатуре Крикунова, который является кризисным тренером. Он неоднократно давал результат в сложных условиях.



Говорят, что это ностальгия? А я бы обратил внимание на «Автомобилист», который в прошлом сезоне был на четвёртом месте, и 90% игроков сегодняшнего «Автомобилиста» подготовлены Владимиром Васильевичем. Но старые заслуги тоже забывать нельзя, как он сделал нас чемпионами. Мы верим в то, что он сможет поправить нам ситуацию. Завтра первый тренировочный день, послезавтра игра с Казанью, где он также работал в своё время. В добрый путь. А мы сделаем всё, чтобы помочь команде. Мы твёрдо намечали этот рубеж, потому что дальше уже отпускать нельзя. Две-три победные игры, и можно нормально продолжать чемпионат.



Почему убрали только Николишина? Крикунов сказал, что Ореховский ему подходит, они уже работали вместе в «Нефтехимике». Он считает, что при хорошем руководстве Ореховский сработает нормально. Бадюков продолжает работу, а Николишин нас покидает. Он ушёл по соглашению сторон. Вопросов к нему нет, нельзя сказать, что он что-то провалил. Андрей работал на совесть, всё было нормально.



Много у нас было разговоров с тренерами, не только со Знарком. Смотрели условия и концепцию, а главное, входимость в нашу команду. Для нас было важно сохранить психологический климат в команде, потому что одни игроки так относятся, другие по-другому. По всем нашим беседам самой комфортной фигурой был вариант с Крикуновым. Мы несколько раз встречались, Владимир Васильевич встречался с советом директоров, поэтому это коллегиальное и единогласное решение», — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Знарок? Скудра? Крикунов! «Динамо» над всеми посмеялось Очень странный выбор.